Ракетный удар по Часовому Яру: из-под завалов спасли человека

"В 18:10 10.07.2022 года во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружили и достали из-под завалов еще одного человека", - рассказал Тимошенко.

При этом под завалами многоэтажки остаются еще 23 человека, в том числе ребенок.

Стоит заметить, что всего с начала поисковых работ были спасены шесть человек. Также известно о 15 погибших мирных жителей в результате атаки оккупантов.