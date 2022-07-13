Ракетный удар в Часовом Яру: разбор завалов продолжается пятый день, число жертв растет

В Донецкой области на месте обрушения многоэтажки в городе Часов Яр уже пятый день продолжается разбор завалов. Число жертв увеличилось до 47.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.
"В 09:48 13.07.2022 во время проведения аварийно-спасательных работ из-под завала извлекли тело еще одной женщины. Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены и изъяты тела 47 погибших, из них один ребенок", - написал он.
Работникам ГСЧС удалось спасти из-под завалов девять человек.
Работы на месте происшествия продолжаются.
Напомним, 9 июля российские оккупанты совершили ракетный обстрел Часового Яра, атаковав одну из пятиэтажек. В результате погибли десятки человек, число жертв продолжает ежедневно расти.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.