Ракетный террор против городов. Хроника пяти месяцев войны в Украине в фото

Обстрелы городов

Киев пережил наиболее массовые ракетные атаки в первые месяцы войны. Оккупанты били по жилым квраталам в разных районах столицы. 18 марта от попадания ракеты в Подольском районе пострадали 6 жилых домов, детский сад, школа. Один человек погиб, 19 раненых, в том числе 4 детей.

Фото: жилой квартал в Подольском районе Киева (Getty Images)

Российские войска уничтожили большую часть жилых домов Бородянки (Киевская область). 1 марта с самолета оккупанты сбросили 500-килограмовую бомбу на девиятиэтажку. Люди, прятавшиеся в подвалах, были похоронены заживо. Точное количество погибших неизвестно. При разборе завалов обнаружили тела 41 человека.

Фото: последствия ракетного удара по Бородянке (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ходе боев за Мариуполь было повреждено более 90% зданий города, а удар по Драмтеатру стал самым смертоносным за все время войны. 16 марта с самолета ВКС РФ на здание сбросили неуправляемую сверхмощную бомбу. Подвал театра служил убежищем для нескольких сотен людей. Под завалами погибло от 300 до 600 мариупольцев.

Фото: Драмтеатр в Мариуполе (Getty Images)

9 июля российские оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" пятиэтажный жилой дом в городе Часов Яр Донецкой области. В результате обстрела было полностью уничтожены два подъезда. Из под завалов удалось спасти 9 человек, 48 погибло.

Фото: жилой дом в Часов Яре (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

1 марта россияне атаковали крылатыми ракетами центр Харькова. Одна ракета попала в площадь Свободы, другая – в Облгосадминистрацию. В здании были повреждены перекрытия, выбиты окна, уцелели только стены. В тот день погибло 29 человек.

Фото: Харковская ОГА (Getty Images)

Практически все многоэтажки района Северная Салтовка в Харькове пострадали за время войны. До вторжения РФ в районе проживало около 300 тысяч человек. Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Салтовку из артиллериии и атакуют ракетами.

Фото: жилой дом на Салтовке (Виталий Носач, РБК-Украина)

История с атаками по зданиям госучреждений повторилась 29 марта. На этот раз пострадала Николаевской ОГА. От попадания ракеты была разрушена часть строения с 1 по 9 этаж. Из под завалов достали тела 33 человек, еще 4 пострадавших скончались в больнице.

Фото: здание Николаевской ОГА (Getty Images)

В праздник Пасхи 23 апреля враг цинично атаковал Одессу. 6 крылатых ракет выпустили из самолетов в районе Каспийского моря, 2 ракеты были сбиты, а 4 попали по многоэтажке и военному объекту. В жилом доме погибло 8 человек, в том чиле 3-х месячная девочка, 20 пострадало.

Фото: Обстрел Одессы (Getty Images)

В ночь на 1 июля атаковали Одесскую область ракетами Х-22 из стратегической авиации. Один из снарядов попал в многоэтажный дом в Сергеевке. Другая ракета прилетела в базу отдыха. Погибло 22 человека.

Фото: разрушенная база отдыха (Getty Images)

18 апреля 4 российские ракеты с акватории Каспийского моря ударили по Львову. Пострадали военные объекты и здание шиномонтажа, которе находилось прямо у ж/д полотна. Начался пожар, было повреждено 40 авто. 7 человек погибло, 11 получили ранения.

Фото: ракетная атака во Львове (Getty Images)

14 июля армия агрессора ударила по Виннице ракетами "Калибр" с подводной лодки в Черном морк. Две ракеты сбили ПВО, а три разрушили гражданские объекты: Дом быта "Юбилейный", Дом офицеров, автостоянку, близлежащие дома. Число погибших достигло 26 человек.

Фото: удар по Виннице (Getty Images)

Удары по ТРЦ

Одно из наиболее масштабных разрушений от ракетных ударов по Киеву за время войны - ТРЦ Retroville. Атака произошла 21 марта. Часть здания сильно пострадала. В результате обстрела восемь человек погибли, один человек был ранен.

Фото: ТРЦ Retroville (Getty Images)

Жертвами ракетного террора РФ в Кременчуге стало 22 человека, 66 получили ранения. В середине дня 27 июня россияне выпустили две ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22 М3 в Курской области. Одна попала в стадион, а вторая - в здание ТРЦ "Амстор", где на тот момент могло находиться до 1000 людей.

Фото: удар по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге (t.me/DMYTROLUNIN)

9 марта в Харькове мишенью вражеской атаки стал ТРЦ Nikolskiy. Купол здания был поврежден снарядом "Смерч". В результате внутри случился обвал, начался пожар. Пострадавших не было. Торговый центр был открыт только в 2021 году.

Фото: ТРЦ Nikolskiy (t.me/synegubov)

Открытый в конце 2021 года после реконструкции ТРЦ "Караван" в Харькове также пострадал от российских ракет. Из-за попадания снаряда 7 апреля в здании начался сильный пожар. Огонь охватил два этажа и крышу. ТРЦ не работал на тот момент, людей внутри не было.

Фото: ТРЦ "Караван" (t.me/suspilnekharkiv)

9 мая оккупанты выпустили по Одессе 7 ракет, одна из которых практически уничтожила ТРЦ "Ривьера" в селе Фонтанка на въезде в город. В ТРЦ было 190 магазинов. На первом этаже был единственный в области гипермаркет "Ашан". Обошлось без жертв.

Фото: ТРЦ "Ривьера" (t.me/dsns_telegram)

Разрушенные школы и университеты

Харьковская школа №134 была сильно разрушена в результате боев 27 февраля. Утром того дня на улице Шевченко разбили колонну российской техники, после чего оккупанты заняли школу. Днем в ее крышу попал снаряд, начался пожар, который практически уничтожил здание.

Фото: школа №134 в Харькове (Getty Images)

Школа №18 в Чернигове была разрушена в результате авиаудара 3 марта. На тот момент в здании размещался гуманитарный штаб. 14 человек получили ранения, двое погибли.

Фото: школа №18 в Чернигове (Getty Images)

25 марта в Харькове от ракетного удара был разрушен факультет экономики ХНУ им. Каразина. За время войны от атак оккупантов в городе пострадали здания многих учебных заведений: ХНУВС, ХНУСА, ХАИ, Университет железнодорожного транспорта, ННЦ "ХФТИ", Академия госуправления, Национальный университет городского хозяйства им. Бекетова.

Фото: здание экономического факультета ХНУ (Getty Images)

7 мая военные РФ сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области. От взрыва в здании начался пожар. В подвале школы пряталось около 100 человек, более 60 считаются погибшими.

Фото: последствия бомбежки школы в Белогоровке (t.me/dsns_telegram)

15 июля россияне выпустили 10 ракет по Николаеву, в результате чего были разрушены здания Николаевского национального университета и Николаевского университета кораблестроения. Два человка пострадало.

Фото: попадание в университет Николаева (Getty Images)

Стратегия восстановления Украины

Сумма ущерба инфраструктуре Украины за время войны превысила 100 млрд долларов. На начало июля было повреждено свыше 1200 образовательных учреждений, более 200 больниц, тысячи километров газопроводов, водопроводов и электросетей, дорог и железнодорожных путей.

Правительство разработало план восстановления страны, рассчитанный на 10 лет. За это время украинские власти намерены реализовать 850 проектов в разных сферах жизни.

Стратегия Кабмина учитывает укрепление обороны и безопасности, энергетическую независимость, интеграцию с ЕС, восстановление объектов по принципу "лучше чем было".

Откуда будут брать средства на восстановление инфраструктуры

Для реализации плана украинского правительства необходимо более 750 млрд долларов.

На восстановление экономики и инфраструктуры нашей страны планируется направить конфискованные активы РФ. Их заблокировано по всему миру на сумму от 300 до 500 млрд долларов.

Также Европейская комиссия предложила создать международную платформу для привлечения инвестиций.

Ряд стран и крупных компаний уже согласились предоставить свою помощь Украине: