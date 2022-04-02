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При ракетном ударе по Николаевской ОГА погибла лидер белорусской общины

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Николаев, Суббота 02 апреля 2022 16:22
При ракетном ударе по Николаевской ОГА погибла лидер белорусской общины Фото: последствия обстрела Николаевской ОГА (t me dsns_telegram)
Автор: Артем Горовенко

В результате ракетного удара по Николаевской областной государственной администрации (ОГА) погибли лидер местной белорусской общины Татьяна Деменникова. Ее тело достали из-под завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское "Радио Свобода".

Сообщается, что Деменникова возглавляла культурное общество белорусов "Голос Родины". Она также работала в хозяйственном отделе Николаевской ОГА.

Также сообщается, что ее тело опознали родственники.

Напомним, согласно последней информации, в результате удара по Николаевской ОГА погибли 35 человек.

Российские войска нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА утром 29 марта. В результате обстрела разрушена центральная секция, обрушились с первого по девятый этажи.

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