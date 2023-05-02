Ракетний удар по Умані: росіяни повністю зруйнували 14 квартир

Внаслідок російського ракетного удару 28 квітня по багатоповерхівці в Умані повністю зруйновано 14 квартир. Ще стільки ж - перебувають в аварійному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"З 99 квартир цього будинку (по якому влучила ракета - ред.) повністю зруйновано 14, а ще 14 вважаються аварійними. 26 людей потребують переселення. Людей зараз переселяють у готелі та соціальні гуртожитки, які готувалися для приїзду переселенців із зони бойових дій" , - розповів Табурець.

За його словами, на потреби потерпілих уже виділили 3,2 млн гривень з міського бюджету і 5,2 - з обласного. Родичам загиблих виплатять по 100 тисяч гривень, а потерпілим - по 50 тисяч. Усіх, кого переселили з частково зруйнованого будинку, забезпечили продуктами та побутовою технікою.