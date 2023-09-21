UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар по Україні. У Генштабі уточнили кількість збитих російських ракет

Фото: український військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія в ніч на 21 вересня випустила по Україні 43 ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

 

За уточненою інформацією, уночі 21 вересня Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та цивільній інфраструктурі України.

Було запущено 44 крилатіими ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та 6 зенітних керованих ракет С-300.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 38 крилатих ракет, раніше повідомлялось про 36 збитих ракет.

"Загалом ворог завдав 52 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", - повідомили у Генштабі.

Нічна атака

Цієї ночі та зранку російська армія атакувала Україну, вибухи через роботу ППО чули у різних областях, але також є і "прильоти".

Зокрема, у Рівному атаковано енергетичний об'єкт. У Черкаській області уламки ракети впали на готель, а у Києві зафіксували падіння уламків у декількох районах.

Про всі наслідки ворожої атаки 21 вересня дізнайтеся у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетный ударВійна Росії проти УкраїниГенштаб ВСУ