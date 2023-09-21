Ракетний удар по Україні. У Генштабі уточнили кількість збитих російських ракет

За уточненою інформацією, уночі 21 вересня Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та цивільній інфраструктурі України.

Було запущено 44 крилатіими ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та 6 зенітних керованих ракет С-300.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 38 крилатих ракет, раніше повідомлялось про 36 збитих ракет.

"Загалом ворог завдав 52 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", - повідомили у Генштабі.

Нічна атака

Цієї ночі та зранку російська армія атакувала Україну, вибухи через роботу ППО чули у різних областях, але також є і "прильоти".

Зокрема, у Рівному атаковано енергетичний об'єкт. У Черкаській області уламки ракети впали на готель, а у Києві зафіксували падіння уламків у декількох районах.

Про всі наслідки ворожої атаки 21 вересня дізнайтеся у нашому матеріалі.

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