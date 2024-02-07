Ракетний удар по Миколаєву: поліція показала перші кадри після обстрілу

"Сьогодні вранці, близько 6:00, окупанти вдарили ракетами по одному із житлових районів міста. За лічені хвилини екстрені служби розпочали евакуацію громадян із понівечених домівок та надавали необхідну домедичну допомогу травмованим. Також ми забезпечили безперешкодний рух спецтранспорту та огородили місця подій", - написав Білошицький.

Внаслідок удару у Миколаєві є постраждалі та загиблі. Робота спеціальних служб наразі триває.

Ракетний удар по Миколаєву

Вранці 7 лютого ворог атакував Миколаїв ракетами й "Шахедами". Внаслідок ударів є пошкодження у двох локаціях - житловому приватному секторі й на об'єкті інфраструктури. У першому пошкоджені десятки будинків.

Ракета влучила у дорогу, утворилася велика вирва. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки.

Внаслідок влучання на території інфраструктурного об'єкта виникла пожежа, яка пізніше була локалізована.

Також є пошкодження газових і водопровідних мереж.