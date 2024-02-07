UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар по Миколаєву: поліція показала перші кадри після обстрілу

Фото: поліція показала перші кадри після обстрілу Миколаєва (umdpl.info)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи вранці 7 лютого завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок атаки є пошкодження, загиблі та постраждалі. Поліцейські показали перші кадри після ворожого обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Сьогодні вранці, близько 6:00, окупанти вдарили ракетами по одному із житлових районів міста. За лічені хвилини екстрені служби розпочали евакуацію громадян із понівечених домівок та надавали необхідну домедичну допомогу травмованим. Також ми забезпечили безперешкодний рух спецтранспорту та огородили місця подій", - написав Білошицький.

Внаслідок удару у Миколаєві є постраждалі та загиблі. Робота спеціальних служб наразі триває.

Ракетний удар по Миколаєву

Вранці 7 лютого ворог атакував Миколаїв ракетами й "Шахедами". Внаслідок ударів є пошкодження у двох локаціях - житловому приватному секторі й на об'єкті інфраструктури. У першому пошкоджені десятки будинків.

Ракета влучила у дорогу, утворилася велика вирва. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки.

Внаслідок влучання на території інфраструктурного об'єкта виникла пожежа, яка пізніше була локалізована.

Також є пошкодження газових і водопровідних мереж.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївВійна Росії проти УкраїниРакетний ударРакетна атака