Ракетний удар по Львову: у МВС показали перші хвилини після атаки окупантів

"Перші хвилини після ракетного удару російських терористів по Львову", - йдеться у повідомленні.

Атака на Львів

Вночі у четвер, 6 липня, у Львові пролунали вибухи. Росія атакувала обласний центр ракетами "Калібр", які потрапили до житлової багатоповерхівки. Сили ППО збили 7 із 10 ворожих ракет.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв вже зросла до п'яти. Вже ввечері глава Львівської ОВА повідомив, що під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої внаслідок нічного обстрілу армії РФ.

Все що відомо про нічну атаку РФ на Львів можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.