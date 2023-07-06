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Ракетний удар по Львову: у МВС показали перші хвилини після атаки окупантів

Фото: Наслідки удару (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти 6 липня завдали удару по Львову, внаслідок чого загинули 5 людей. З'явилося відео перших хвилин після ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"Перші хвилини після ракетного удару російських терористів по Львову", - йдеться у повідомленні.

Атака на Львів

Вночі у четвер, 6 липня, у Львові пролунали вибухи. Росія атакувала обласний центр ракетами "Калібр", які потрапили до житлової багатоповерхівки. Сили ППО збили 7 із 10 ворожих ракет.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв вже зросла до п'яти. Вже ввечері глава Львівської ОВА повідомив, що під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої внаслідок нічного обстрілу армії РФ.

Все що відомо про нічну атаку РФ на Львів можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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