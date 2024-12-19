Ракетний удар по Кривому Рогу: у місті фіксують відключення світла

"Є відключення електрики навкруги. Інше згодом", - написав він.

Говорячи про наслідки російського обстрілу міста, Вілкул зазначив, що триває робота екстрених служб над їх усуненням.

"Все розуміємо, всі працюємо", - сказав голова Ради оборони міста.

Він додав, що після ворожого обстрілу буде розгорнуто Штаб допомоги людям, де можна буде залишити заяви на матеріальну допомогу від міста, вирішити питання щодо будівельних матеріалів, комунальних бригад тощо. Його відкриють "в найближчій школі через дорогу (місцеві зрозуміють)".

Ракетна атака на Кривий Ріг

Нагадаємо, після одинадцятої години вечора 18 грудня у Кривому Розі пролунали вибухи.

Перед тим було оголошено про загрозу балістики, й фіксувався рух щонайменше двох швидкісних цілей у бік міста.

Місцева влада підтвердила дані щодо обстрілу Кривого Рогу, та пообіцяла надати детальнішу інформацію щодо наслідків пізніше.