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Ракетний удар по Києву: з'явилися нові фото руйнувань

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Київ, Четвер 29 грудня 2022 13:35
Ракетний удар по Києву: з'явилися нові фото руйнувань Ракетний удар по Києву (фото: t.me/dsns_telegram/12362)
Автор: Світлана Мащенко

Внаслідок ракетного обстрілу Києва 29 грудня є постраждалі, в тому числі дитина, а влучання сталося одразу у кількох районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Вранці 29 грудня до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві почали надходити повідомлення про влучання за кількома адресами у Дарницькому, Печерському, Солом’янському та Голосіївському районах столиці", - говориться в повідомленні.

Зруйновано двоповерховий будинок

У Дарницькому районі за однією адресою, внаслідок падіння уламка збитої ворожої ракети сталось загоряння та руйнування конструкцій 2-поверхового житлового будинку на площі 100 кв. м. Пожежу ліквідовано.

За другою адресою сталось руйнування покрівлі будинку без послідуючого горіння. До прибуття підрозділів було врятовано 2 осіб.

Госпіталізовано малолітню дитину

Медики надали допомогу на місці та госпіталізували. Також госпіталізовано 14-річну дівчину, яка викликала рятувальників на місце події.

Рятувальники продовжують пошукові та аварійно-рятувальні роботи.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Ракетний удар по Києву: з'явилися нові фото руйнуваньРакетний удар по Києву: з'явилися нові фото руйнуваньРакетний удар по Києву: з'явилися нові фото руйнувань

Ракетний удар по Києву (фото: t.me/dsns_telegram/12362)

Нагадаємо, що вранці 29 грудня ворог завдав масованого ракетного удару по всій Україні, в тому числі і по Києву.

Удари прозвучали після того, як ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги.

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ДСНС Обстріл обстріл Києва
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