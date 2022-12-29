Ракетний удар по Києву: з'явилися нові фото руйнувань
Внаслідок ракетного обстрілу Києва 29 грудня є постраждалі, в тому числі дитина, а влучання сталося одразу у кількох районах столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Вранці 29 грудня до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві почали надходити повідомлення про влучання за кількома адресами у Дарницькому, Печерському, Солом’янському та Голосіївському районах столиці", - говориться в повідомленні.
Зруйновано двоповерховий будинок
У Дарницькому районі за однією адресою, внаслідок падіння уламка збитої ворожої ракети сталось загоряння та руйнування конструкцій 2-поверхового житлового будинку на площі 100 кв. м. Пожежу ліквідовано.
За другою адресою сталось руйнування покрівлі будинку без послідуючого горіння. До прибуття підрозділів було врятовано 2 осіб.
Госпіталізовано малолітню дитину
Медики надали допомогу на місці та госпіталізували. Також госпіталізовано 14-річну дівчину, яка викликала рятувальників на місце події.
Рятувальники продовжують пошукові та аварійно-рятувальні роботи.
Інформація щодо потерпілих уточнюється.
Ракетний удар по Києву (фото: t.me/dsns_telegram/12362)
Нагадаємо, що вранці 29 грудня ворог завдав масованого ракетного удару по всій Україні, в тому числі і по Києву.
Удари прозвучали після того, як ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги.
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