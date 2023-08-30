UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар по Києву: від падіння уламків загинуло двоє людей, ще двоє - поранені

Фото: війська РФ здійснили ракетну атаку по Києву, 2 людини загинули (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська здійснили ракетну атаку по Києву сьогодні вночі, 30 серпня. Внаслідок падіння уламків загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"На жаль, внаслідок падіння уламків у Шевченківському районі Києва на територію підприємства, попередньо, загинули 2 особи. Ще одна людина отримала пошкодження. Йому надається медична допомога", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

За словами мера столиці Віталія Кличка, внаслідок ракетної атаки ворога в Києві загинули 2 особи. ще дві – отримали поранення та госпіталізовані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВторгнення Росії до України