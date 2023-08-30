Ракетний удар по Києву: від падіння уламків загинуло двоє людей, ще двоє - поранені

Російські війська здійснили ракетну атаку по Києву сьогодні вночі, 30 серпня. Внаслідок падіння уламків загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"На жаль, внаслідок падіння уламків у Шевченківському районі Києва на територію підприємства, попередньо, загинули 2 особи. Ще одна людина отримала пошкодження. Йому надається медична допомога", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

За словами мера столиці Віталія Кличка, внаслідок ракетної атаки ворога в Києві загинули 2 особи. ще дві – отримали поранення та госпіталізовані.