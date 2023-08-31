Ракетний удар по Києву та військова допомога Україні від Німеччини: новини за 30 серпня

Війна Росії проти України

Потужна атака на Київ: що відомо про наслідки

Війська РФ здійснили потужний повітряний напад на Київ, якого не було з весни. Ворог спочатку застосував дрони "Шахед", а потім випустив ракети. Відпрацювала ППО.

Через падіння уламків є двоє загиблих та троє поранених. Під атаку потрапила і Житомирщина, де уламки "Шахеда" впали на об'єкт інфраструктури та залізничне полотно.

Найбільша атака дронів на РФ та "бавовна" у Севастополі

У Пскові під потужний удар потрапив військово-цивільний аеропорт, пошкоджено чотири літаки Іл-76. Крім того, відомо про пожежу на території 2-ї бригади спецназу ГРУ у Проміжках.

Деталі нічних вибухів та "бавовни" у Севастополі можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Берлін надав:

ще 10 танків Leopard 1A5;

радар TRML-4D;

16 безпілотних комплексів для розвідки Vector;

чотири транспортери танків HX81;

понад 13 млн патронів до стрілецької зброї.

В ГУР підтвердили знищення чотирьох літаків Іл-76 у Пскові та розкрили деталі

Інформацію РБК-Україна підтвердив представник ГУР МО Андрій Юсов.

"На аеродромі у Пскові були вражені ворожі об'єкти. Були вибухи, внаслідок яких було знищено чотири Іл-76 і ще декілька - пошкоджено", - сказав він.

В окупованій Новій Каховці підірвали штаб "Єдиної Росії"

"В Новій Каховці було підірвано передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії", - розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, жоден зрадник не постраждав, але наразі окупанти намагаються "замовчати інцидент".

Зможуть долетіти до Москви. Україна модернізує ракети "Нептун"

За словами представника Міноборони України, атаку на російську систему ППО С-400 в районі села Оленівка на мисі Тарханкут 23 серпня "на 100 відсотків було здійснено модифікованим "Нептуном".

Смертельна стрілянина у Дніпрі: що кажуть у прокуратурі про водія авто

Заступник прокурора області Олександр Савенко повідомив, що, за попередніми даними, за кермом автомобіля, який вчора поліцейські зупинили в Дніпрі, могла бути жінка. При цьому відомо, що патрульний у ході сутички застрелив чоловіка.

Джерела РБК-Україна повідомляють, що в крові чоловіка, в якого вистрілив патрульний, виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле. В сечі - на рівні 2,78 проміле.

Як пояснюють джерела у правоохоронних органах, це приблизно одна випита пляшка горілки.

Орбан запропонував укласти угоду з Путіним та відмовити Україні у вступі до НАТО

Прем'єр Угорщини, який відомий своїми проросійськими висловлюваннями, стверджує, що Україна нібито перебуває на шляху до програшу у війні через те, що російські війська переважають за чисельністю.

Україна не торгує територіями та суверенітетом. У МЗС відповіли на скандальну заяву Орбана

"Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію Росії", - написав спікер МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що в МЗС навіть почали сумніватися в послідовності позиції угорського прем’єра.