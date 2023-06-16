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Ракетний удар по Києву. У президента ПАР сказали, що "не чули сирен та вибухів"

Фото: у президента ПАР сказали, що "не чули сирен та вибухів" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Африканські лідери, які перебували з візитом у Києві, нібито не чули сигналу повітряної тривоги та вибухів у місті під час чергової атаки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter речника президента ПАР Вінсента Магвен.

За його словами, делегація проводила свій візит згідно з планом. При цьому він заявив, що все, що пережила африканська делегація, видалось їм абсолютно нормальним.

"І вибухів ми не чули. Натомість ми бачили, як люди неквапливо проводять свій день. З того, що ми пережили досі, все здається нормальним", - написав він.

Більше про стосунки України та Африки читайте у матеріалі РБК-Україна - "Битва за Південь. Чому Африка підтримує Росію і як Україна планує це змінити".

Росія влаштувала ракетну атаку під час візиту лідерів країн Африки до Києва

Нагадаємо, що сьогодні під час масштабної повітряної тривоги росіяни масовано обстріляли Київщину. Ворог застосував одночасно балістичні, крилаті ракети та БПЛА.

Попередньо, в повітряному просторі навколо Києва було знищено 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих "Калібрів" та два БПЛА.

В МЗС вже відреагували на черговий терор росіян. Глава відомства Дмитро Кулеба назвав його чітким сигналом для Африки, що Росія не хоче миру, а лише більше війни. При цьому африканські лідери, які перебували із візитом в українській столиці, були змушені тимчасово сховатися в бомбосховищі в одному з готелів місста.

Ці слова важливі тим, що сьогодні лідери країн Африки приїхали в Київ просувати свою "мирну ініціативу". Серед пропозицій, як дізналися в ЗМІ, Африка може висунути відведення російських військ. Але при цьому послаблення санкцій Заходу проти РФ та призупинення виконання ордера на арешт глави Кремля Володимира Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом.

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АфрикаВійна Росії проти України