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Ракетний удар по Києву: ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи

Фото: ДСНС завершила розбір уламків у багатоповерхівці в Києві (facebook Сергій Крук)
Автор: Максим Шушко

ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи в багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва, яка була пошкоджена уламками збитої ворожої цілі під час російського ракетного удару по столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook голови ДСНС України Сергія Крука.

"Аварійно-рятувальні роботи завершені у 25-поверховому будинку, який постраждав від ворожої атаки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив очільник ДСНС Сергій Крук, рятувальникам удалося евакуювати з будинку 24 особи. На жаль, п’ятеро людей загинули.

Ракетний удар по Києву

Російська окупаційна армія вночі, 24 червня, атакувала столицю України. Уламки збитих ворожих цілей пошкодили багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва. В результаті у 25-поверховій будівлі було пошкоджено квартири на 16, 17, 18 та 19 поверхах. Також пошкодження зазнали й близько 40 автомобілів, які були припарковані на стоянці у момент попадання уламків ракети.

Тієї ночі в повітряному просторі біля столиці ППО ЗСУ було збито понад 20 російських ракет. Всього ж окупанти для атаки по Україні використовували 51 ракету та 2 ударні дрони.

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ДСНСракетна атакаКиїв