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Ракетний удар по Києву: у Дніпровському районі без опалення понад 300 будинків

Фото: у Дніпровському районі Києва без опалення понад 300 будинків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок російського ракетного удару по Києву в Дніпровському районі без опалення залишилося понад 300 будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

"У Дніпровському районі пошкоджено тепломережі. Без опалення 355 житлових будинків", - розповів Попко.

Опіковий центр, який знаходиться у Дніпровському районі, отримує опалення від модульних котелень. Фахівці вже розпочали відновлювальні роботи.

Обстріл України 7 лютого

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, російські окупанти вкотре завдали масованого удару по Україні. Для цього ворог застосовував ракети та дрони-камікадзе.

Як розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, всього ворог запустив 64 ракети та дрони.

Сили протиповітряної оборони збили 44 цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крилаті ракети "Калібр" та 15 "Шахедів".

У Києві внаслідок удару постраждали щонайменше 40 людей. Також відомо про чотирьох загиблих.

Більш детально про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

 

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