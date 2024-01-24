Ракетний удар по Гірнику: кількість поранених зросла, зруйновано приватні будинки (фото)
Кількість постраждалих після ракетного удару по Гірнику в Донецькій області зросла до дев'яти осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.
Зазначається, що станом на 20:00 відомо про двох загиблих і 9 поранених людей, із них двоє дітей.
Пошуково-рятувальну операцію завершено. Поліцейські продовжують обстежувати постраждалий район.
Деталі обстрілу
Сьогодні близько 16:00 війська РФ влучили ракетою в приватний сектор.
Фото: Наслідки удару (facebook.com/don.gunp)
Три будинки було зруйновано повністю, ще десятки - пошкоджено. Люди опинилися під завалами.
"На місці працювали вибухотехніки, парамедики та слідчо-оперативна група. Разом із рятувальниками поліцейські розбирали завали, допомагали людям. Наразі поліція продовжує виявляти та фіксувати наслідки обстрілу", - додали правоохоронці.
Обстріл Гірника
Раніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по місту. Тоді повідомлялося про двох загиблих і вісьмох поранених.
Прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
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