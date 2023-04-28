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Ракетний удар по Дніпру: загинули жінка та дитина

Фото: через ракетний удар росіян по Дніпру загинули жінка та дитина (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру загинуло двоє цивільних.

Про це написав мер Дніпра Борис Філатов, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Telegram.

"Ракетна атака російської окупаційної армії по Дніпру призвела до загибелі молодої жінки та трирічної дитини. Чекаємо офіційної інформації від військової адміністрації", - зазначив Філатов.

Російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Поцілили в багатоповерхівку, інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, в Україні сьогодні вночі, 28 квітня, оголошено масштабну повітряну тривогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

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