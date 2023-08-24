Ракетный удар по Днепру: есть пострадавшие

В результате российского ракетного удара по Днепру в ночь на 24 августа в городе зафиксирован "прилет", а также есть пострадавшие граждане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

"Днепр. Прилет. Есть пострадавшие", - рассказал чиновник.

При этом в ОВА пока не уточняют данные о последствиях вражеского удара по городу, и призывают жителей Днепра соблюдать информтишину, не снимать и не выкладывать в интернете данные о "прилете".

"Вся информация впоследствии. Ничего не публикуем в соцсетях!" - подчеркивает Лысак.

Руководитель региона добавил, что на месте работают все службы.

Ракетная атака ночью и взрыв в Днепре

Этой ночью, 24 августа, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы очередной российской ракетной атаки. В командовании Воздушных сил ВСУ предупредили, что оккупанты могут для нанесения ударов применять баллистическое вооружение.

Позже, около половины третьего ночь, в Днепре раздались взрывы. Вместе с тем в Днепропетровской области работали системы противовоздушной обороны по вражеским целям.