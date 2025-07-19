Ракетний удар по Дніпропетровщині: є загиблі, пошкоджено школу і амбулаторію

Обстріл України

Нагадаємо, що у Одесі внаслідок нічної атаки загорілася дев’ятиповерхівка. Пожежа охопила верхні поверхи. Рятувальникам вдалося евакуювати п’ятьох людей, однак одна жінка, врятована з вогню, згодом померла.

У Павлограді ворожі ракети та дрони поцілили по пожежній частині, промислових об’єктах і житлових будинках. Очільник Дніпропетровської ОВА назвав атаку на місто "наймасованішою з початку повномасштабної війни".

Крім того, у Сумській області росіяни протягом чотирьох годин атакували Шосткинську громаду ударними безпілотниками. Постраждала цивільна інфраструктура та житлові будинки. Постраждалих немає, однак зафіксовано масштабні руйнування.

Більше подробиць – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.