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Ракетний удар по будинку в Дніпрі: кількість жертв зросла до 44

Фото: рятувальники розбирають завали у Дніпрі (ДСНС)
Автор: Руслан Гаращенко

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня зросла до 44 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Бориса Філатова.

Як відомо, 14 січня російські окупанти знову вдалися до масованої ракетної атаки. Одна з ракет ворога влучила в багатоповерховий житловий будинок у Дніпрі. Удар був настільки сильний, що один із прольотів будинку обвалився. Під завалами опинилися люди.

Раніше було відомо про 40 загиблих внаслідок трагедії. Також рятувальники продовжують пошуки ще понад 20 людей.

Як заявили в британській розвідці, удару по житловому будинку в Дніпрі було завдано протикорабельною російською ракетою. При цьому Москва неправдиво звинуватила в попаданні українську ракету ППО.

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