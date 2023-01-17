ua ru
Вт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетний удар по будинку в Дніпрі: кількість жертв зросла до 44

Новость на русском →
Дніпро, Вівторок 17 січня 2023 11:23
Ракетний удар по будинку в Дніпрі: кількість жертв зросла до 44 Фото: рятувальники розбирають завали у Дніпрі (ДСНС)
Автор: Руслан Гаращенко

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня зросла до 44 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Бориса Філатова.

"Вже 44 загиблих", - написав Філатов, маючи на увазі жертв, які загинули внаслідок підступного удару російських окупантів по житловому будинку в Дніпрі.

Як відомо, 14 січня російські окупанти знову вдалися до масованої ракетної атаки. Одна з ракет ворога влучила в багатоповерховий житловий будинок у Дніпрі. Удар був настільки сильний, що один із прольотів будинку обвалився. Під завалами опинилися люди.

Раніше було відомо про 40 загиблих внаслідок трагедії. Також рятувальники продовжують пошуки ще понад 20 людей.

Як заявили в британській розвідці, удару по житловому будинку в Дніпрі було завдано протикорабельною російською ракетою. При цьому Москва неправдиво звинуватила в попаданні українську ракету ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Війна в Україні ракетный удар
NEWS
Майже 900 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати Росії в Україні
Майже 900 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати Росії в Україні
DAILY
Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ