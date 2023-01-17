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Ракетный удар по дому в Днепре: число жертв возросло до 44

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Днепр, Вторник 17 января 2023 11:23
Ракетный удар по дому в Днепре: число жертв возросло до 44 Фото: спасатели разбирают завалы в Днепре (ГСЧС)
Автор: Руслан Гаращенко

Количество погибшиш в результате ракетного удара по жилому дому в Днепре 14 января возросло до 44 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Бориса Филатова.

"Уже 44 погибших", - написал Филатов, имея ввиду жертв, погибших вследствие коварного удара российских оккупантов по жилому дому в Днепре.

Как известно, 14 января российские оккупанты вновь прибегли к массированной ракетной атаке. Одна из ракет врага попала в многоэтажный жилой дом в Днепре. Удар был настолько сильным, что один из пролетов дома обрушился. Под завалами оказались люди.

Ранее было известно о 40 погибших вследствие трагедии. Также спасатели продолжают поиски еще более 20 человек.

Как заявили в британской разведке, удар по жилому дому в Днепре был нанесен противокорабельной российской ракетой. При этом Москва ложно обвинила в попадании украинскую ракету ПВО.

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