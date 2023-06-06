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Ракетний обстріл Харкова: Терехов розповів про наслідки ворожої атаки

Фото: мер Харкова Ігор Терехов (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські військові, 5 червня, завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок ворожої атаки є руйнування.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, пише РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Очільник Харкова розповів, що через обстріл російської окупаційної армії зруйноване дорожнє покриття, вибиті вікна у житлових будинках та офісах. Ймоврно, були осколкові потрапляння у покрівлі дахів. Повідомляється і про пошкодження водогону в Шевченківському районі.

"Зруйнований водогін. Тут два водогони, один має діаметр 400, інший - 150. Нам потрібно побачити буде після того, як буде дозвіл піротехніків, які руйнації є. Скільки жителів не мають води - встановлюються. Зараз перемикають на інший водогін, будемо сподіватися, що для людей це не буде помітно", - заявив Терехов.

Він додав, що це стара частина міста, де немає військових об'єктів.

"Це дуже знакова локація, у 2014 році тут були теракти. Тут школа, офісні приміщення, житлові будинки", - зазначив мер Харкова.

Обстріли Харкова та області

Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова, 5 червня. За попередньою інформацією обласної військової адміністрації, росіяни атакували місто ракетами С-300.

Внаслідок обстрілу окупантами Харківської області пошкоджено трубопровід з аміаком. Відбулася розгерметизація. В ОВА заявили, що могло витекти понад 100 тонн аміаку.

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харковракетна атакаІгор Терехов