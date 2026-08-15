Ракетний комплекс, склади та пункти управління: ЗСУ уразили важливі цілі РФ

За даними Генштабу, українські військові уразили зенітний ракетний комплекс "Стріла-10" у Кремінній Луганської області.

Крім того, під удар потрапили склад безпілотників у Вугледарі Донецької області та склад матеріально-технічних засобів у Лисичанську на Луганщині.

Також Сили оборони уразили два пункти управління російських військ. Один із них розташований у Селидовому Донецької області, інший - у Михайлівці Запорізької області.

У Генштабі зазначили, що ступінь завданих противнику збитків та остаточні результати ураження наразі уточнюються.

"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває", - підсумували у Генштабі.