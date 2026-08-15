Ракетний комплекс, склади та пункти управління: ЗСУ уразили важливі цілі РФ

14 серпня та в ніч на 15 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу, українські військові уразили зенітний ракетний комплекс "Стріла-10" у Кремінній Луганської області.
Крім того, під удар потрапили склад безпілотників у Вугледарі Донецької області та склад матеріально-технічних засобів у Лисичанську на Луганщині.
Також Сили оборони уразили два пункти управління російських військ. Один із них розташований у Селидовому Донецької області, інший - у Михайлівці Запорізької області.
У Генштабі зазначили, що ступінь завданих противнику збитків та остаточні результати ураження наразі уточнюються.
"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває", - підсумували у Генштабі.
Тим часом Сили оборони України продовжують завдавати далекобійних ударів по військових та промислових об'єктах на території Росії.
У ніч на 15 серпня Сили оборони України уразили ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі та військовий аеродром "Саваслейка" у Нижньогородській області Росії.
За словами президента України Володимира Зеленського, для удару по центру "Прогрес" застосували ракети "Фламінго". Українські засоби ураження подолали близько 900 км від кордону.