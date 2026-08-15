ua en ru
Сб, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Ракетний комплекс, склади та пункти управління: ЗСУ уразили важливі цілі РФ

15:00 15.08.2026 Сб
1 хв
Під ударом опинилися об'єкти, важливі для управління та забезпечення військ РФ
aimg Марія Науменко
Ракетний комплекс, склади та пункти управління: ЗСУ уразили важливі цілі РФ Фото: ЗРК "Стріла-10" (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

14 серпня та в ніч на 15 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, українські військові уразили зенітний ракетний комплекс "Стріла-10" у Кремінній Луганської області.

Крім того, під удар потрапили склад безпілотників у Вугледарі Донецької області та склад матеріально-технічних засобів у Лисичанську на Луганщині.

Також Сили оборони уразили два пункти управління російських військ. Один із них розташований у Селидовому Донецької області, інший - у Михайлівці Запорізької області.

У Генштабі зазначили, що ступінь завданих противнику збитків та остаточні результати ураження наразі уточнюються.

"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває", - підсумували у Генштабі.

Тим часом Сили оборони України продовжують завдавати далекобійних ударів по військових та промислових об'єктах на території Росії.

У ніч на 15 серпня Сили оборони України уразили ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі та військовий аеродром "Саваслейка" у Нижньогородській області Росії.

За словами президента України Володимира Зеленського, для удару по центру "Прогрес" застосували ракети "Фламінго". Українські засоби ураження подолали близько 900 км від кордону.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Війна Росії проти України фронт
Новини
ЗСУ уразили одне з ключових підприємств "Роскосмосу" та аеродром "Саваслейка"
ЗСУ уразили одне з ключових підприємств "Роскосмосу" та аеродром "Саваслейка"
Аналітика
Коли далекобійні дрони зможуть відмовитись від бензину: інтерв'ю з CEO Motor-G
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Коли далекобійні дрони зможуть відмовитись від бензину: інтерв'ю з CEO Motor-G