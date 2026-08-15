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Ракетный комплекс, склады и пункты управления: ВСУ поразили важные цели РФ

15:00 15.08.2026 Сб
1 мин
Под ударом оказались объекты, важные для управления и обеспечения войск РФ
aimg Мария Науменко
Ракетный комплекс, склады и пункты управления: ВСУ поразили важные цели РФ Фото: ЗРК "Стрела-10" (Getty Images)
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14 августа и в ночь на 15 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в Кременной Луганской области.

Кроме того, под удар попали состав беспилотников в Угледаре Донецкой области и состав материально-технических средств в Лисичанске Луганской области.

Также Силы обороны поразили два пункта управления русских войск. Один из них расположен в Селидово Донецкой области, другой - в Михайловке Запорожской области.

В Генштабе отметили, что степень нанесенного противнику ущерба и окончательные результаты поражения пока уточняются.

"Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается", - подытожили в Генштабе.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают наносить дальнобойные удары по военным и промышленным объектам на территории России.

В ночь на 15 августа Силы обороны Украины поразили ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре и военный аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области России.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, для удара по центру "Прогресс" применили ракеты "Фламинго". Украинские средства поражения преодолели около 900 км от границы.

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