Ракетный комплекс, склады и пункты управления: ВСУ поразили важные цели РФ

14 августа и в ночь на 15 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

По данным Генштаба, украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в Кременной Луганской области.

Кроме того, под удар попали состав беспилотников в Угледаре Донецкой области и состав материально-технических средств в Лисичанске Луганской области.

Также Силы обороны поразили два пункта управления русских войск. Один из них расположен в Селидово Донецкой области, другой - в Михайловке Запорожской области.

В Генштабе отметили, что степень нанесенного противнику ущерба и окончательные результаты поражения пока уточняются.

"Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается", - подытожили в Генштабе.