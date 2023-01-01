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Ракетна атака на Київ: уламок ракети впав на автомобіль

Фото: ракетна атака на Київ: уламок ракети впав на автомобіль (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Артур Родивилов

У Шевченківському районі Києва уламок ракети впав автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Наголошується, що спрацювала система ППО.

"У Шевченківському уламок ракети впав на автомобіль Volkswagen і пошкодив капот авто. Жертв та потерпілих попередньо немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 1 січня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. На Київщині працювала система ППО.

Подробиці про повітряну атаку читайте на РБК Україна.

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Київ