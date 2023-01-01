Ракетна атака на Київ: уламок ракети впав на автомобіль

Наголошується, що спрацювала система ППО.

"У Шевченківському уламок ракети впав на автомобіль Volkswagen і пошкодив капот авто. Жертв та потерпілих попередньо немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 1 січня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. На Київщині працювала система ППО.

Подробиці про повітряну атаку читайте на РБК Україна.

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