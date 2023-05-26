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Ракетна атака на Київ: уламки пошкодили дах ТРЦ

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Київ, П'ятниця 26 травня 2023 07:06
Ракетна атака на Київ: уламки пошкодили дах ТРЦ Фото: під час ракетної атаки на Київ 26 травня уламки впали на дах ТРЦ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Під час нічної атаки на Київ уламки пошкодили дах торгово-розважального центру в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Внаслідок падіння уламків в Оболонському районі, зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без загоряння та критичних руйнувань. Окремі фрагменти впали прямо на територію ТРЦ. Попередньо постраждалих немає. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні КМВА.

Нічна ракетна атака на Україну

Російські війська сьогодні вночі, 26 травня, вкотре атакували Україну з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе. Повітряна тривога було оголошено по всій території країни. Повідомлялося про роботу сил ППО у Києві та області, вибухи лунали у Дніпрі та інших регіонах.

Атаку було здійснено зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. В результаті злагодженої роботи ППО, у повітряному просторі столиці було знищено всі ворожі цілі.

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