Ракети Taurus не змінять перебігу війни: глава Rheinmetall сказав, що потрібно Україні

Паппергер скептично ставиться до постачання крилатих ракет Taurus в Україну. "Це нічого не змінює на війні, Taurus не здатні змінити хід гри", - сказав він.

"Гру змінюють класичні артилерійські боєприпаси. Тільки з їхньою допомогою Україна може тримати росіян на відстані", - вважає він.

Паппергер сказав, що Rheinmetall вироблятиме в Унтерлюссі (Нижня Саксонія) значно більше артилерійських снарядів, ніж планувалося раніше. "Замість 200 тисяч снарядів ми зможемо виробляти там до 350 тисяч артилерійських снарядів. Для цього ми інвестували в підприємство загалом близько 600 млн євро", - заявив він.

Унтерлюсс стане другим за величиною артилерійським заводом у Європі - після заводу в Іспанії, де планується виробляти 450 тисяч снарядів на рік.

Переозброєння Європи

Паппергер вважає, що переозброєння в Європі незворотне, оскільки Rheinmetall укладає тільки довгострокові контракти. "Усі хочуть заводи - ми можемо їх побудувати", - сказав генеральний директор оборонного концерну.

Паппергер очікує, що компанія Rheinmetall протягом наступних п'яти років отримає обсяг замовлень у розмірі 300 млрд євро. "До 2030 року бюджет Європи може зрости до одного трильйона євро", - сказав він. Близько половини цієї суми піде на інвестиції.

Передача Україні ракет Taurus

Нагадаємо, майбутній канцлер Німеччини Мерц заявив, що готовий підтримати передачу Україні крилатих ракет Taurus. За його словами, Україна може застосувати ракети для ударів по Кримському мосту.

Тривалий час проти рішення виступав чинний канцлер Олаф Шольц, який уже незабаром залишає посаду.