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Ракети, снаряди та мільйони набоїв. Що увійшло до нового пакету від США

Фото: США дають Україні додаткові ракети для NASAMS та інших систем (gagadget com)
Автор: Олександр Мороз

Міністерство оборони США у рамках нового пакету військової допомоги на 400 млн доларів надасть Україні ракети для засобів протиповітряної оборони, HIMARS та багато іншого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону .

Черговий пакет військової допомоги включає:

  • ракети для національних перспективних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
  • 150 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами для боротьби з безпілотниками;
  • ракети для високомобільних реактивних артилерійських систем (HIMARS);
  • 200 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;
  • 10000 120-мм мінометних снарядів;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
  • 150 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);
  • понад 100 легких тактичних машин;
  • понад 20 000 000 набоїв до стрілецької зброї;
  • понад 200 генераторів;
  • запчастини для 105-мм гаубиць та іншої техніки.

Також повідомляється, що додаткові ракети для NASAMS та великокаліберні кулемети допоможуть Україні протистояти ракетним ударам та атакам російських безпілотників.

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