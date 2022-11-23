Ракети, снаряди та мільйони набоїв. Що увійшло до нового пакету від США
Фото: США дають Україні додаткові ракети для NASAMS та інших систем (gagadget com)
Міністерство оборони США у рамках нового пакету військової допомоги на 400 млн доларів надасть Україні ракети для засобів протиповітряної оборони, HIMARS та багато іншого.
Черговий пакет військової допомоги включає:
- ракети для національних перспективних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
- 150 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами для боротьби з безпілотниками;
- ракети для високомобільних реактивних артилерійських систем (HIMARS);
- 200 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 10000 120-мм мінометних снарядів;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
- 150 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);
- понад 100 легких тактичних машин;
- понад 20 000 000 набоїв до стрілецької зброї;
- понад 200 генераторів;
- запчастини для 105-мм гаубиць та іншої техніки.
Також повідомляється, що додаткові ракети для NASAMS та великокаліберні кулемети допоможуть Україні протистояти ракетним ударам та атакам російських безпілотників.