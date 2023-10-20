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Ракети ATACMS будуть застосовуватись у межах території України, - Пентагон

П'ятниця 20 жовтня 2023 02:01
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Ракети ATACMS будуть застосовуватись у межах території України, - Пентагон Фото: представник Пентагону генерал Патрік Райдер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Балістичні ракети ATACMS, передані Сполученими Штатами, мають застосовуватись виключно в межах суверенної території України.

Про це заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Я не можу вдаватися в деталі щодо кількості ATACMS, які ми передали Україні. Однак, як і всі інші системи та обладнання, які ми поставили, були підкріплені запевненнями, що вони будуть використовуватися в рамках суверенної України з метою повернути назад та захистити суверенну українську. територію", - заявив Райдер.

За його словами, США найближчим часом продовжать консультації з Україною, а також союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту від агресії РФ.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому українські військові вдарили ракетами по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Пізніше американські ЗМІ повідомили, що для атаки Збройні сили України використовували американські ракети ATACMS. Інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський.

За даними журналістів, Україна поки що отримала лише близько 20 таких ракет. Пізніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що США надаватимуть Україні ATACMS на постійній основі.

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