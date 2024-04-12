У ракетах РФ, які атакували ТЕС, знайшли компоненти країн Заходу та Азії

У ракетах, якими російські війська атакують українські ТЕС, знайшли компоненти інших країн. Зокрема, йдеться про країни Азії та Заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.
"Ворог б‘є по українських ТЕС ракетами, в яких є компоненти країн Заходу та Азії", - написав він.
11 квітня російські війська влаштували черговий масований обстріл по Україні, використавши як дрони, так і ракети, зокрема "Кинджали". Під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти у чотирьох областях України.
Зокрема, атакою РФ було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, розташовану в Київській області. Донедавна Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області. Згодом з'ясувалося, що через масову російську атаку 11 квітня знищено всю генерацію "Центренерго".
Раніше в ГУР розповідали, що найбільше іноземних компонентів, від яких критично залежить Російська федерація, у двох виробах - це "Іскандер" та "Кинжал". Крім того, іноземні компоненти є і в російській авіації.
При цьому найбільше в російській військовій техніці знаходять комплектуючі американських компаній. До цього повідомлялось, що росіяни можуть виробляти близько 100-120 ракет на місяць і прагнуть збільшити кількість до 150. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
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