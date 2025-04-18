Raiffeisen призупинив продаж банку в Росії через зближення Вашингтона з Москвою, - FT

Raiffeisen Bank International - найбільший західний банк, який продовжує вести бізнес у Росії, Банк призупинив спроби продати свій підрозділ на тлі зближення між Вашингтоном і Москвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року на Raiffeisen чинили тиск регулювальні органи та іноземні уряди, зокрема ЄС і США, з метою змусити його продати свій російський бізнес.
Але в лютому RBI ухвалив рішення тимчасово зупинити продаж, оскільки Москва і Вашингтон почали відновлювати політичну взаємодію, повідомили двоє людей, знайомих із ходом переговорів.
Одне з джерел сказало, що причиною зупинки стала глобальна невизначеність, а також зміна відносин між США і Росією. "Це необхідно для того, щоб оцінити ситуацію і зрозуміти, чи може змінитися позиція США", - сказали вони.
Третя людина сказала, що наразі спроби серйозного продажу "припинені", але внутрішня ситуація може знову змінитися. Вони відмовилися повідомити, чи стоять за паузою геополітичні події або судова справа.
Пауза в процесі продажу виникла на тлі того, що США, які попередили австрійський банк про ризик обмеження доступу до американської фінансової системи через його зв'язки з Росією, виявили серйозну зацікавленість до відновлення економічного співробітництва з Москвою.
Стів Віткофф, спеціальний посланник Трампа, заявив, що США і Росія обговорюють "дуже привабливі комерційні можливості" після того, як він зустрівся з Путіним минулого тижня втретє за рік.
Минулого року Європейський центральний банк наказав RBI та іншим європейським банкам, які все ще працюють у Росії, прискорити роботу зі скорочення свого бізнесу в країні, якщо вони не можуть його продати.
RBI доклав зусиль щодо скорочення кредитної діяльності в Росії і припинення залучення нових клієнтів, але зберіг там більший бізнес, ніж конкуренти.
І без того складний процес продажу був ще більш ускладнений у вересні 2024 року, коли російський суд заморозив акції російської "дочки" Raiffeisen Bank, а в січні поклав на банк відповідальність за збитки в розмірі 2 млрд євро. У той час RBI заявив, що судова тяганина наклала заборону на передачу будь-яких прав власності на акції його російського підрозділу.
У своїй заяві RBI повідомив, що процес продажу "триває", але додав, що судова справа зупинила здійснення будь-якої угоди.
Однак судовий розгляд позначився на його доходах. У четвертому кварталі 2024 року чистий збиток RBI склав 926 млн доларів - це перший квартальний чистий збиток за останні дев'ять років - через великі витрати на знецінення, пов'язані з рішенням російського суду.