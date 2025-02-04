Рахунки поменшають: українцям радять одну дію, яка допоможе зекономити на комуналці

Українці можуть зменшити витрати на електроенергію, перейшовши на багатозонний облік. Двозонні та тризонні лічильники дозволяють сплачувати менше за світло вночі, що особливо вигідно для тих, хто використовує енергоємні прилади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго .

Ці лічильники враховують не лише загальний обсяг спожитої електроенергії, а й час її використання. Це дозволяє заощаджувати на оплаті, особливо якщо використовувати техніку в нічний час.

Як працює двозонний та тризонний лічильник

Двозонний лічильник розподіляє добу на дві зони:

Денна зона (07:00 - 23:00) - тариф 4,32 гривень/кВт⋅год.

- тариф 4,32 гривень/кВт⋅год. Нічна зона (23:00 - 07:00) - тариф на 50% дешевший, тобто 2,16 гривень/кВт⋅год.

Тризонний лічильник поділяє добу на три зони:

Пікова зона (08:00 - 11:00, 20:00 - 22:00) - коефіцієнт 1,5, тариф 6,48 гривень/кВт⋅год.

- коефіцієнт 1,5, тариф 6,48 гривень/кВт⋅год. Напівпікова зона (07:00 - 08:00, 11:00 - 20:00, 22:00 - 23:00) - тариф 4,32 гривень/кВт⋅год.

- тариф 4,32 гривень/кВт⋅год. Нічна зона (23:00 - 07:00) - коефіцієнт 0,4, тариф 1,728 гривень/кВт⋅год.

Двозонні лічильники є найбільш популярними серед споживачів, оскільки вони забезпечують економію вночі, коли споживання електроенергії знижене. Це особливо вигідно для тих, хто використовує енергоємні пристрої, такі як бойлери чи пральні машини, в нічний час.

Як встановити двозонний лічильник

Подайте заяву на зміну тарифу до вашого постачальника електроенергії. Вам знадобляться:

Паспорт.

Ідентифікаційний код (ІПН).

Договір з постачальником.

Оплатіть послугу встановлення та отримайте список сертифікованих лічильників. Придбайте лічильник у постачальника або самостійно. У разі самостійного придбання, вам потрібно буде програмувати лічильник у оператора системи розподілу.

Узгодьте встановлення з постачальником. Для цього викличте майстра, який:

Демонтує старий лічильник.

Встановить новий лічильник та опломбує його.

Після завершення робіт отримайте акт про заміну лічильника.

Як ефективно економити на електроенергії

Щоб економія була значною, вмикайте потужні електроприлади під час нічної зони:

Бойлер.

Пральну машину.

Зарядку павербанків, ноутбуків.

Побутову техніку з таймером (мультиварка, посудомийна машина).

Як правильно передавати показання лічильника

На дисплеї лічильника є два значення:

Т1 - денне споживання;

- денне споживання; Т2 - нічне споживання.

Перейдіть до особистого кабінету на сайті вашого постачальника електроенергії та введіть ці дані в відповідні поля.