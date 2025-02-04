Счета станут меньше: украинцам советуют одно действие, которое поможет сэкономить на коммуналке

Украинцы могут уменьшить расходы на электроэнергию, перейдя на многозонный учет. Двухзонные и трехзонные счетчики позволяют платить меньше за свет ночью, что особенно выгодно для тех, кто использует энергоемкие приборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго .

Эти счетчики учитывают не только общий объем потребленной электроэнергии, но и время ее использования. Это позволяет экономить на оплате, особенно если использовать технику в ночное время.

Как работает двухзонный и трехзонный счетчик

Двухзонный счетчик распределяет сутки на две зоны:

Дневная зона (07:00 - 23:00) - тариф 4,32 гривен/кВт⋅ч.

- тариф 4,32 гривен/кВт⋅ч. Ночная зона (23:00 - 07:00) - тариф на 50% дешевле, то есть 2,16 гривен/кВт⋅ч.

Трехзонный счетчик разделяет сутки на три зоны:

Пиковая зона (08:00 - 11:00, 20:00 - 22:00) - коэффициент 1,5, тариф 6,48 гривен/кВт⋅ч.

- коэффициент 1,5, тариф 6,48 гривен/кВт⋅ч. Полупиковая зона (07:00 - 08:00, 11:00 - 20:00, 22:00 - 23:00) - тариф 4,32 гривен/кВт⋅ч.

- тариф 4,32 гривен/кВт⋅ч. Ночная зона (23:00 - 07:00) - коэффициент 0,4, тариф 1,728 гривен/кВт⋅ч.

Двухзонные счетчики являются наиболее популярными среди потребителей, поскольку они обеспечивают экономию ночью, когда потребление электроэнергии снижено. Это особенно выгодно для тех, кто использует энергоемкие устройства, такие как бойлеры или стиральные машины, в ночное время.

Как установить двухзонный счетчик

Подайте заявление на изменение тарифа к вашему поставщику электроэнергии. Вам понадобятся:

Паспорт.

Идентификационный код (ИНН).

Договор с поставщиком.

Оплатите услугу установки и получите список сертифицированных счетчиков. Приобретите счетчик у поставщика или самостоятельно. В случае самостоятельного приобретения, вам нужно будет программировать счетчик у оператора системы распределения.

Согласуйте установку с поставщиком. Для этого вызовите мастера, который:

Демонтирует старый счетчик.

Установит новый счетчик и опломбирует его.

После завершения работ получите акт о замене счетчика.

Как эффективно экономить на электроэнергии

Чтобы экономия была значительной, включайте мощные электроприборы во время ночной зоны:

Бойлер.

Стиральную машину.

Зарядку павербанков, ноутбуков.

Бытовую технику с таймером (мультиварка, посудомоечная машина).

Как правильно передавать показания счетчика

На дисплее счетчика есть два значения:

Т1 - дневное потребление;

- дневное потребление; Т2 - ночное потребление.

Перейдите в личный кабинет на сайте вашего поставщика электроэнергии и введите эти данные в соответствующие поля.