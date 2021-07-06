В Раду есть шансы попасть у "Удара" Кличко и еще 4 непарламентских партий, - опрос

Так, парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,9% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

За партию "Европейская солидарность" - 13,5%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,8%, "Батькивщина" - 12,3%.

В то же время на грани прохождения в Верховную раду находятся: "Сила и честь" - 4,8%, Радикальная партия - 4,7%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,5%, "Наши" - 4,3%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,1%.

С учетом статистической погрешности эти партии могут преодолеть 5% - й барьер.

Рейтинг других политических сил - менее 4%.

Напомним, по сравнению с апрельским исследованием "Рейтинга" список непарламентских партий, поддержка которых составляет более 4%, увеличился - рост показали "УДАР Виталия Кличко" и "Наши".

В группе партий, которые набирают более 10%, почти все партии, за исключением "Слуги народа", ухудшили свой результат.