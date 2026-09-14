Радіолокаційне поле, перехоплювачі та антибалістика: Три кроки, які змінять хід війни у повітрі

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З виступ начальника відділу ППО 7 корпусу ДШВ Артема Скуратівського на зустрічі YES у Києві – про загрози російських БПЛА для Європи, вразливість перед балістикою та необхідні інструменти для перелому у повітряній війні.

Тривалий час ворог тероризує реактивними "Шахедами" столицю України.

Нещодавно від деяких аналітиків я почув тезу, що Росія нібито знайшла "ахіллесову п'яту" України у цій війні.

На це в мене є дві новини – погана і хороша.

Погана новина: це "ахіллесова п'ята" не України. Це виклик для всього цивілізованого світу, який допустив стрімкий розвиток цієї загрози. І ця загроза підійшла впритул до цивілізованого світу. Вже неодноразово ми фіксували російські БПЛА у повітряному просторі Молдови, Румунії та Польщі.

Гарна новина полягає в тому, що Збройні Сили України стійко боронять нашу незалежність

Подивіться на море. Не маючи повноцінного військово-морського флоту, Україна практично знищила значну частину бойового потенціалу Чорноморського флоту Росії та змусила його відійти від наших берегів.

Подивіться на сушу. Ми зупинили армію, яка переважала нас у кілька разів. Збройні Сили України, зокрема підрозділи 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, успішно відбивають території, які колись окупувала Російська Федерація.

Саме тому Росія намагається використати свою останню велику перевагу – повітря.

Це об'єктивно залишається нашою найбільш вразливою ланкою. Ми досі майже беззахисні перед балістикою. У нас є проблеми з перехопленням керованих авіаційних бомб і реактивних "Шахедів". Наше ППО не здатне нейтралізувати 100% повітряних цілей.

Утім, це не означає, що підрозділи протиповітряної оборони не виконують свої завдання.

Наведу кілька реальних цифр. У смузі оборони 7 корпусу ДШВ противник щодня використовує до 1000 засобів повітряного нападу, які ми частково нейтралізуємо.

Щоб змінити хід подій у повітрі, нам потрібно знайти вирішення трьох ключових питань.

Перше – створення суцільного радіолокаційного поля, що означає більше засобів РЕБ та систем виявлення. Це дозволить нам вчасно виявляти повітряні загрози та сповіщати як Збройні Сили України, так і цивільних.

Друге – продовження розбудови перехоплювачів БПЛА, які зараз знищують великий спектр ударних та розвідувальних засобів як на тактичному, так і на оперативному рівнях.

Третє – допомога партнерів у протидії балістичним ракетам, які Росія щодня застосовує проти цивільних та військових.

Свого часу Україна, яка була практично беззахисною у повітрі, просила весь світ: "Закрийте небо".

Сьогодні ми з впевненістю можемо сказати: дайте нам потрібний інструмент – і ми самі закриємо небо не лише над Україною, а й захистимо весь світ.

Необхідно знайти усі слабкі місця ворога і вдарити туди з такою силою, щоб він зрозумів своє безсилля перед нашою потужністю.

І саме ця сила здатна примусити його до справедливого миру.