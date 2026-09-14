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Радиолокационное поле, перехватчики и антибаллистика: Три шага, которые изменят ход войны в воздухе

15:00 14.09.2026 Пн
3 мин
Артем Скуратовский об "ахиллесовой пяте" цивилизованного мира, борьбе с КАБами и трех шагах к закрытию украинского неба
aimg Артем Скуратовский
Радиолокационное поле, перехватчики и антибаллистика: Три шага, которые изменят ход войны в воздухе Фото: Артем Скуратовский (yes-ukraine.org)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Из выступления начальника отдела ПВО 7 корпуса ДШВ Артема Скуратовского на встрече YES в Киеве – об угрозах российских БПЛА для Европы, уязвимости перед баллистикой и необходимых инструментах для перелома в воздушной войне.

Длительное время враг терроризирует реактивными "Шахедами" столицу Украины.

Недавно от некоторых аналитиков я услышал тезис, что Россия якобы нашла "ахиллесову пяту" Украины в этой войне.

На это у меня есть две новости – плохая и хорошая.

Плохая новость: это "ахиллесова пята" не Украины. Это вызов для всего цивилизованного мира, который допустил стремительное развитие этой угрозы. И эта угроза подошла вплотную к цивилизованному миру. Уже неоднократно мы фиксировали российские БПЛА в воздушном пространстве Молдовы, Румынии и Польши.

Хорошая новость заключается в том, что Вооруженные Силы Украины стойко защищают нашу независимость.

Посмотрите на море. Не имея полноценного военно-морского флота, Украина практически уничтожила значительную часть боевого потенциала Черноморского флота России и заставила его отойти от наших берегов.

Посмотрите на сушу. Мы остановили армию, которая превосходила нас в несколько раз. Вооруженные Силы Украины, в частности подразделения 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, успешно отбивают территории, которые когда-то оккупировала Российская Федерация.

Именно поэтому Россия пытается использовать свое последнее большое преимущество – воздух.

Это объективно остается нашим наиболее уязвимым звеном. Мы до сих пор почти беззащитны перед баллистикой. У нас есть проблемы с перехватом управляемых авиационных бомб и реактивных "Шахедов". Наша ПВО не способна нейтрализовать 100% воздушных целей.

Впрочем, это не означает, что подразделения противовоздушной обороны не выполняют свои задачи.

Приведу несколько реальных цифр. В полосе обороны 7 корпуса ДШВ противник ежедневно использует до 1000 средств воздушного нападения, которые мы частично нейтрализуем.

Чтобы изменить ход событий в воздухе, нам нужно найти решение трех ключевых вопросов.

Первое – создание сплошного радиолокационного поля, что означает больше средств РЭБ и систем обнаружения. Это позволит нам вовремя выявлять воздушные угрозы и оповещать как Вооруженные Силы Украины, так и гражданских.

Второе – продолжение развития перехватчиков БПЛА, которые сейчас уничтожают широкий спектр ударных и разведывательных средств как на тактическом, так и на оперативном уровнях.

Третье – помощь партнеров в противодействии баллистическим ракетам, которые Россия ежедневно применяет против гражданских и военных.

В свое время Украина, которая была практически беззащитной в воздухе, просила весь мир: "Закройте небо".

Сегодня мы с уверенностью можем сказать: дайте нам нужный инструмент – и мы сами закроем небо не только над Украиной, но и защитим весь мир.

Необходимо найти все слабые места врага и ударить туда с такой силой, чтобы он понял свое бессилие перед нашей мощью.

И именно эта сила способна принудить его к справедливому миру.

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