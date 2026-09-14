Радиолокационное поле, перехватчики и антибаллистика: Три шага, которые изменят ход войны в воздухе
Из выступления начальника отдела ПВО 7 корпуса ДШВ Артема Скуратовского на встрече YES в Киеве – об угрозах российских БПЛА для Европы, уязвимости перед баллистикой и необходимых инструментах для перелома в воздушной войне.
Длительное время враг терроризирует реактивными "Шахедами" столицу Украины.
Недавно от некоторых аналитиков я услышал тезис, что Россия якобы нашла "ахиллесову пяту" Украины в этой войне.
На это у меня есть две новости – плохая и хорошая.
Плохая новость: это "ахиллесова пята" не Украины. Это вызов для всего цивилизованного мира, который допустил стремительное развитие этой угрозы. И эта угроза подошла вплотную к цивилизованному миру. Уже неоднократно мы фиксировали российские БПЛА в воздушном пространстве Молдовы, Румынии и Польши.
Хорошая новость заключается в том, что Вооруженные Силы Украины стойко защищают нашу независимость.
Посмотрите на море. Не имея полноценного военно-морского флота, Украина практически уничтожила значительную часть боевого потенциала Черноморского флота России и заставила его отойти от наших берегов.
Посмотрите на сушу. Мы остановили армию, которая превосходила нас в несколько раз. Вооруженные Силы Украины, в частности подразделения 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, успешно отбивают территории, которые когда-то оккупировала Российская Федерация.
Именно поэтому Россия пытается использовать свое последнее большое преимущество – воздух.
Это объективно остается нашим наиболее уязвимым звеном. Мы до сих пор почти беззащитны перед баллистикой. У нас есть проблемы с перехватом управляемых авиационных бомб и реактивных "Шахедов". Наша ПВО не способна нейтрализовать 100% воздушных целей.
Впрочем, это не означает, что подразделения противовоздушной обороны не выполняют свои задачи.
Приведу несколько реальных цифр. В полосе обороны 7 корпуса ДШВ противник ежедневно использует до 1000 средств воздушного нападения, которые мы частично нейтрализуем.
Чтобы изменить ход событий в воздухе, нам нужно найти решение трех ключевых вопросов.
Первое – создание сплошного радиолокационного поля, что означает больше средств РЭБ и систем обнаружения. Это позволит нам вовремя выявлять воздушные угрозы и оповещать как Вооруженные Силы Украины, так и гражданских.
Второе – продолжение развития перехватчиков БПЛА, которые сейчас уничтожают широкий спектр ударных и разведывательных средств как на тактическом, так и на оперативном уровнях.
Третье – помощь партнеров в противодействии баллистическим ракетам, которые Россия ежедневно применяет против гражданских и военных.
В свое время Украина, которая была практически беззащитной в воздухе, просила весь мир: "Закройте небо".
Сегодня мы с уверенностью можем сказать: дайте нам нужный инструмент – и мы сами закроем небо не только над Украиной, но и защитим весь мир.
Необходимо найти все слабые места врага и ударить туда с такой силой, чтобы он понял свое бессилие перед нашей мощью.
И именно эта сила способна принудить его к справедливому миру.