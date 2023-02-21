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Радикальна зміна: з яких джерел українці отримують інформацію під час війни

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Україна, Вівторок 21 лютого 2023 12:47
Радикальна зміна: з яких джерел українці отримують інформацію під час війни Фото: українці отримують інформацію з телеграм-каналів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Під час війни відбувся різкий ріст довіри українців до ЗМІ, проте основою особливістю стала різка зміна каналів комунікацій і отримання інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, довіра до національних ЗМІ зросла з 41% у жовтні 2019 року до 72% у лютому 2023 року.

Радикальна зміна: з яких джерел українці отримують інформацію під час війни

Проте частота споживання їх новинного контенту національного телебачення зменшилася з 55% до 43%. Також втратили і інтернет-сторінки: з 47% до 36%.

Натомість спостерігається значний ріст у груп і каналів в месенджерах (з 11 до 41%), а також в YouTube (з 21 до 29%). Зберегли вплив соціальні мережі (35%).

Радикальна зміна: з яких джерел українці отримують інформацію під час війни

Опитування було проведене 6-7 лютого 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, у 2022 році в Україні різко зріс рівень довіри до майже до всіх інституцій. На першому місці залишаються Збройні сили України, довіра до яких зросла з 72% до 96%.

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