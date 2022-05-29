Радиационная авария. Как действовать в такой ситуации: инструкция Минздрава

В случае радиационной аварии в вашей местности необходимо оставаться в помещении или перейти к нему. Это самое безопасное действие, которое можно сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Что делать?

Зайдите в укрытие, подвал или в середину здания. Радиоактивный материал оседает на внешней стороне зданий, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания.

Заберите внутрь домашних животных.

Закройте и заблокируйте все окна и двери в помещении.

Следите за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.

Обеззараживание

Для самостоятельного обеззараживания необходимо снять верхний слой одежды. Таким образом можно избавиться до 90% радиоактивного материала.

Важно. Это надо делать осторожно, чтобы не растрясти радиоактивную пыль. После чего поместить одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер и держать его как можно дальше от людей и домашних животных.

Если есть такая возможность надо принять душ с мылом, голову помыть шампунем, но без кондиционера, так как он может закрепить радиоактивный материал на волосах.

Не трите и не царапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны. Если возможности принять душ нет, вымойте с мылом под проточной водой руки, лицо и открытые части вашего тела.

В случае отсутствия доступа к воде, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью. Особенно надо обратить внимание на руки и лицо, протереть веки, ресницы, уши. Наденьте чистую одежду.

Помогите вашим родным и близким сделать все вышеперечисленные действия. По возможности делайте это в перчатках и маске или респираторе.

Безопасность продуктов и воды

Стоит помнить, что безопасной является пища из герметичных контейнеров (консервы, банки, бутылки, коробки и т. д.), а также та, что хранилась в холодильнике или морозильной камере.

Перед открытием протрите пищевые контейнеры и кухонные принадлежности влажной тканью или чистым полотенцем. Использованную ткань или полотенце положите в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставьте в недоступном месте, подальше от людей и животных.

Вода. Пока спасатели или власти не сообщают о безопасности водопроводной воды, до тех пор лишь вода в бутылках будет оставаться не загрязненной, поскольку упаковка защищает жидкость внутри от радиоактивных веществ.

Кипячение водопроводной воды не избавляет от радиоактивных веществ. Поэтому имейте запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления.

Вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивных веществ. При этом водопроводную или колодезную воду для Можно использовать для мытья себя и упаковок пищи и воды.

Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания, поскольку любой радиоактивный материал, который попадает в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасным для мытья кожи, волос и одежды.

Корм для домашних животных

Так же как и пища людей, корм для домашних животных в герметических контейнерах (консервы, банки, бутылки, коробки и т. д.) будет безопасным для еды. Вытрите миски и коврики для домашних животных влажной тканью или полотенцем.

Использованную ткань или полотенце положите в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставьте в недоступном месте.