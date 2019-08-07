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Радиаторы и полотенцесушители от Betatherm - безупречное европейское качество

Новости » Новости компаний    07.08.2019 - 15:56
Радиаторы и полотенцесушители от Betatherm - безупречное европейское качество

Ремонт в доме или квартире нередко сопровождается с необходимостью замены отопительного оборудования. Если вам понадобились новые радиаторы или полотенцесушители, то беспроигрышным вариантом станет продукция венгерской фирмы Betatherm. Интересует производство радиаторов от Betatherm и вы хотите купить долговечные нагревательные приборы? Тогда вы на правильном пути. Товары этой известной компании получили положительные отзывы среди потребителей и в настоящее время очень востребованы. Поспешите купить качественное отопительное оборудование в режиме онлайн по привлекательной цене без накруток.

Радиаторы и полотенцесушители от Betatherm - безупречное европейское качество

Немного о компании Betatherm

Популярная компания Betatherm имеет многолетний опыт производства отопительного оборудования высокого качества. Она широко известна на рынке европейских стран. Вся изготавливаемая продукция надежная и высокофункциональная. В ассортименте всегда можно найти интересные модели радиаторов и полотенцесушителей, которые гармонично впишутся в любой современный интерьер.

Сегодня компания Betatherm имеет высокий уровень производства, успела завоевать отличную репутацию среди европейских потребителей, завоевать доверие среди европейских потребителей.

Радиаторы и полотенцесушители от Betatherm - безупречное европейское качество

Betatherm - лучший ассортимент радиаторов и полотенцесушителей

Продукция производства Betatherm - бесспорное качество и самые приятные цены. В ассортименте радиаторы и полотенцесушители нового поколения, которые порадуют:

  • высокой надежностью;
  • 100% безопасностью;
  • удобством и простотой в использовании;
  • максимальной прочностью;
  • стильным и оригинальным дизайном.

Понадобилась надежная батарея для дома или офиса? Фирменные радиаторы торговой марки Betatherm - прекрасный выбор, о котором вам точно не придется жалеть. Это лучшие современные радиаторы, созданные из прочных материалов. Они прослужат много лет и порадуют своими превосходными качественными и функциональными свойствами. Успейте быстро и выгодно купить вертикальные и горизонтальные радиаторы отопления по оптимальным ценам без переплат. Кроме батарей, вы также можете заказать полотенцесушители комбинированные прямо здесь: https://betatherm.com.ua/kombinirovannye-polotencesushiteli/. Товар 100% оригинальный и отвечает всем европейским стандартам.

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Продукция торговой марки Betatherm обеспечит дом теплом, уютом и комфортом. Товар поставляется с сертификатом соответствия и гарантией от производителя.

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