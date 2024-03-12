В Раді вимагають від "Нафтогазу" розібратися з порушеннями в "Укрнафті"

Він також зазначив, що відправив до наглядової ради, а також керівництва "Нафтогазу" депутатське звернення щодо необхідності в ретельній перевірці.

За словами Кучеренка, нова наглядова рада буде змушена грати на юридичному "мінному полі" як через рішення про тимчасове вилучення корпоративних прав приватних інвесторів на час війни, так і через порушення, допущені під час цього процесу та формування органів управління компанії в листопаді 2022 року.

Наразі тривають судові процеси, що можуть призвести до анулювання чи перегляду рішень попередньої наглядової ради, менеджменту чи держакціонерів та дежрорганів.

"Наглядова рада має сформувати комітет з питань аудиту та комітет з призначень і винагород, очолювані незалежними членами. В компанії понад рік не працює функція внутрішнього аудиту - має нарешті змінитись. Крім того, наглядова рада має дати належну оцінку очевидним конфліктам інтересів на рівні керівника компанії. Перш за все мова про трикутник "Укрнафта", "УЗ" та "Ідеаліст", а також про засновану на родинних зв’язках співпрацю між "Укрнафтою" та ТОВ "Український паливний стандарт", - пише нардеп.

Також, за його словами, наглядовій раді варто оцінити необхідність перебування на керівних посадах "Укрнафти" ексчиновників, до яких є питання у антикорупційних органів. До прикладу він наводить колишнього заступника голови ФДМУ Дениса Кудина, котрий наразі є віцепрезидентом з питань стратегії та розвитку компанії.

До цього ж пункту політик відносить і необхідність належної оцінки результатів роботи "Укрнафти" за минулий рік.

"Фінансові-економічні результати "Укрнафти" за минулий рік сформовані за рахунок ресурсів та фінансових потоків "Укртатнафти", про що свідчать фінплани та фінрезультати обох підприємств. Звідси зростання доходу і прибутку "Укрнафти" на тлі стагнації видобутку. Зважаючи на активну піар компанію про здобутки 2023, менеджмент "Укрнафти" скоріше за все претендуватиме на чималі бонуси. Зі свого боку наглядова рада має тверезо підійти до цього питання, в т.ч. з огляду на кейс з виплатою бонусів керівнику НАК "Нафтогаз України", - пояснює Кучеренко.

За словами депутата, нинішній наглядовій раді також слід розібратися із відомими випадками зловживань у сфері закупівель. В першу чергу - на партнерів, котрих шукають для розробки родовищ. Цей процес в "Укрнафті" продовжується з 2023 року.

На його думку, більш продуктивним було б залучення інвесторів за угодами з надання послуг із ризиком, тим більше, що схожий механізм уже використовувався в галузі, зокрема "Укргазвидобуванням".

Кучеренко підкреслює важливість реформи корпоративного управління "Укрнафти". Він говорить, що на заміну нескінченним гаслам і пустим презентаціям зрештою мають прийти абсолютно конкретні дії та відповідальність конкретних осіб за скоєні вчинки. Саме такою метою і є його звернення до наглядової ради та керівництва "Нафтогазу".