В Раді готують законопроєкт, щоб дозволити виїзд з України студентам іноземних вишів, - нардеп

Народні депутати України працюють над законопроєктом, який дозволить студентам, що навчаються в іноземних вищих навчальних закладах, вільно виїжджати за межі країни. Цей закон допоможе забезпечити свободу пересування для молодих людей віком від 18 до 24 років, які навчаються за кордоном на денній формі.

Горбенко повідомив, що новий законопроєкт дозволить студентам без перешкод виїжджати та повертатися в Україну для оновлення документів, віз або військово-облікових даних. Це важливо для збереження зв’язків молоді з рідними та підтримки соціальних зв'язків з Україною.

Нардеп також наголосив, що прийняття закону допоможе зберегти важливі соціальні зв'язки між студентами та їхніми родинами, які проживають в Україні. Це дозволить молодим людям не лише оновлювати свої документи, а й залишатися на зв'язку з батьківщиною, незалежно від того, де вони знаходяться.