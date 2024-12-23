В Раді готують законопроєкт, щоб дозволити виїзд з України студентам іноземних вишів, - нардеп

Верховна Рада готуює законопроєкт, який надасть студентам, що навчаються в іноземних вищих навчальних закладах, можливість безперешкодно виїжджати та повертатися в Україну.
Про це заявив повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань прав людини Руслан Горбенко, повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрінформ".
Народні депутати України працюють над законопроєктом, який дозволить студентам, що навчаються в іноземних вищих навчальних закладах, вільно виїжджати за межі країни. Цей закон допоможе забезпечити свободу пересування для молодих людей віком від 18 до 24 років, які навчаються за кордоном на денній формі.
Горбенко повідомив, що новий законопроєкт дозволить студентам без перешкод виїжджати та повертатися в Україну для оновлення документів, віз або військово-облікових даних. Це важливо для збереження зв’язків молоді з рідними та підтримки соціальних зв'язків з Україною.
Нардеп також наголосив, що прийняття закону допоможе зберегти важливі соціальні зв'язки між студентами та їхніми родинами, які проживають в Україні. Це дозволить молодим людям не лише оновлювати свої документи, а й залишатися на зв'язку з батьківщиною, незалежно від того, де вони знаходяться.
Нагадаємо, що через воєнний стан в Україні виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років, які підпадають під мобілізацію, є забороненим. Уряд оновив правила перетину кордону для студентів, як зазначається, попри загальні обмеження, існують винятки, які дозволяють деяким категоріям громадян виїжджати з України. Одним із таких винятків є студенти.
Тобто, чоловіки-студенти віком 18-22 років, які навчаються на денній формі в українських ВНЗ, тепер можуть виїжджати за кордон для участі в академічній мобільності. Для цього потрібно відповідати вимогам, включно з відсутністю мобілізаційного обов’язку, наявністю договору з іноземним університетом, студентського квитка, військово-облікового документа та довідки від українського ВНЗ. Довідка має підтверджувати співпрацю між університетами, термін навчання та відсутність академічної заборгованості.