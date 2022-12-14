У Раді розповіли, коли проведуть в Україні нові вибори

"Після завершення воєнного стану буде дуже важко відразу провести вибори. Треба якийсь невеликий перехідний період. І він може бути різний для різних територій", - сказав він.

За його словами, наприклад, якщо Україна звільнить території, які окуповані давно - Донецьк, Луганськ, Крим - потрібно з'ясувати, якої країни там є громадяни, провести відповідні заходи з перевірки.

"А що стосується територій, які були недавно окуповані – як, наприклад Херсонська область - там можна проводити національні вибори", - додав він.

До того ж на думку Корнієнка, що стосується місцевих виборів, то треба попрацювати над законодавством, щоб убезпечитись від колаборантів, яких там багато, але не всі вони можуть потрапити під дію СБУ.

"Щодо місцевих виборів я би попрацював. З огляду на те, що ми напрацьовуємо, зокрема, з Радою Європи - дійсно, потрібен перехідний час після закінчення воєнного стану. Мова може йти про кілька місяців, звучав термін 4-5 місяців. Він спрямований на те, щоб упорядкувати ситуацію зі списками виборців. Дуже багато людей, що поїхали за кордон, внутрішньо переміщених осіб, загиблих", - каже перший віце-спікер парламенту.

Тому, як резюмував Корнієнка, це все виклики наступних виборів. Незалежно від того, коли вони відбудуться, ці всі питання потрібно вже починати обговорювати і проводити принаймні дослідницьку роботу.

"Як проголосувати кільком мільйонам людей за кордоном – це справді питання, тому що це важко зробити на дільницях консульств. ЦВК і профільні міжнародні організації вже напрацьовують певні ідеї. Але давайте переможемо - тоді будуть вибори", - підсумував він.