У Раді розповіли, як побороти завищення вартості будматеріалів і робіт на об'єктах відновлення

Вона повідомила, що відсутність єдиного законодавчого підходу до процесів відновлення створює можливості для корупційного зловживання на рівні місцевої влади, яка може маніпулювати або свідомо втручатися у ці процеси, щоб отримати свою вигоду з проєктів.

Йдеться, зокрема, про ймовірність збільшення вартості відновлення обʼєктів, встановлення дискримінаційних вимог до учасників публічних закупівель, штучне завищення вартості будівельних матеріалів, недосконалий механізм відбору доброчесних учасників публічних закупівель.

"Іншими словами, нині склалася ситуація, яка дозволяє можливості для корупційного зловживання на рівні місцевої влади, яка може маніпулювати або свідомо втручатися у ці процеси, щоб отримати свою вигоду з проєктів. На жаль, подібні кейси вже є, тож потрібно розробити чіткі правила, які мінімізують ці ризики", - зазначила Шуляк.

Парламентарка наголосила, щоб запобігти цим корупційним проявам слід розробити удосконалений перелік кваліфікаційних вимог до учасників торгів. Зокрема, потрібно:

Встановити вимоги щодо належної матеріально-технічної бази, кваліфікованих працівників або їх достатньої кількості, наявності необхідного обладнання;

Дозволяти участь у проєктах з відновлення тим претендентам, у яких висока репутація та є позитивний досвід щодо виконання будівельних та ремонтних робіт;

Не допускати до участі у тендерах учасників, щодо яких відкриті кримінальні провадження та яким повідомлені підозри;

Не дозволяти брати участь фігурантами кримінальних провадженнь щодо розтрати чи привласнення бюджетних коштів по проєктам з будівництва, реконструкції, реставрації та ремонтів;

Не допускати до участі у тендерах компанії, початок діяльності яких збігається з початком тендеру на відбудову і відновлення, у якому вони беруть участь.

Нардепка додала, що запровадження на законодавчому рівні додаткового переліку антикорупційних вимог до учасників публічних закупівель у сфері відновлення дозволить мінімізувати корупційні ризики та унеможливить накладення арешту на державні кошти. Також надважливо усі проєкти з відновлення і процеси по ним вести у цифровому форматі.

"Якщо всі процеси щодо планування відновлення і його реалізації ми переведемо у цифровий формат, забезпечимо доступність і відкритість за принципом "всі бачать все" із активним залученням громадськості до контролю, що і передбачено у законопроєкті "Про основні засади відновлення", корупційні ризики вдасться мінімізувати", - резюмувала Шуляк.