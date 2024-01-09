У Раді розповіли про досягнення української "оборонки" у 2023 році

У 2023 році в Україні втричі збільшилося виробництво зброї, техніки та артснарядів, у 42 рази - мін. Окрім того, країна успішно застосувала власну далекобійну зброю, уразивши ціль ворога на відстані 700 км.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

"Ми вважаємо перспективними всі без виключення номенклатури ОВТ, які необхідні нашим Силам оборони", - сказав Завітневич, відповідаючи на питання, у яких напрямках виробництва озброєння Україна показує хороші результати.

За його словами, наразі наша мета - якомога скоріше вийти на рівень максимального задоволення потреб фронту продукцією власного чи спільно з партнерами виробництва.

"Для цього діємо системно за двома напрямами. Перший, це започаткування нових номенклатур продукції нашої "оборонки", з найбільш відомого - безпілотники, артснаряди. Другий напрям - реанімування оборонних спроможностей, які Україна мала у минулому. Йдеться про танко-, ракето-, літако- і кораблебудування", - розповів голова комітету.

Він додав, що по кожному з цих напрямів у рази посилена підтримка державних підприємств ОПК, розвиток приватного сектору. Вжито низку інших заходів, зокрема спрощено усі процедури імпорту необхідних комплектуючих, фінансування довгострокових контрактів тощо.

"Наведу лише те, що вже було оприлюднено, решту дізнаєтеся з часом. Отже, наприкінці серпня Україна успішно застосувала власну далекобійну зброю, уразивши ціль на відстані 700 км. Створено понад 50 виробників боєприпасів для дронів різних видів - як державних, так і приватних - здатних виробляти боєприпаси вагою від 300 г до 10 кілограмів", - розповів Завітневич.

Також, за його словами, в Україні втричі збільшено виробництво зброї та техніки, у 42 рази - мін, втричі - артснарядів.

"Ми почали розробку снарядів 155 так званого "натівського" калібру, планується їх масове виробництво у 2024 році, але за умови відсутності дефіциту вибухових речовин - порохів, які можуть постачатися з країн НАТО. Співвідношення приватних компаній до державних складає 4 з 5, а частка виробництва наближається до тієї, яку забезпечує державний сектор", - додав голова комітету.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, наприкінці 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має стати настільки сильною та ефективною, щоб Росія знала, що на кожен її удар буде відповідь. Виконати це завдання можна за достатньої кількості вітчизняної зброї.

Він зазначив, що наразі для роботи в оборонному комплексі України залучено близько 300 тисяч осіб.

Також глава держави повідомив, що в оборонному комплексі постійно зростає частка приватних компаній. І вже чотири з п'яти компаній ОПК - це недержавні підприємства.

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що виробничі потужності українського оборонно-промислового комплексу у 2024 році планується збільшити у шість разів.