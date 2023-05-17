У Раді розкритикували роботу Лисенко у ЦПД: не видно результатів протидії фейкам

Центр протидії дезінформації, який від початку очолювала Поліна Лисенко, не дуже ефективно протидіє інформаційним атакам на Україну, які загрожують національній безпеці країни.

За його словами, про діяльність цього центру в принципі складно щось сказати через відсутність видимих результатів.

"За назвою я розумію, що це за центр, але чим там займаються і що вони роблять, я не дуже в курсі. І якщо реагувати на назву та на те, що ми маємо в інформаційному полі, то або цей центр має недостатньо можливостей та інструментарію для ефективної роботи, або, можливо, він не дуже ефективно працює. Я не бачу ознак серйозної протидії фейковим, брехливим та маніпулятивним атакам, які проводяться регулярно в нашій країні", - зазначив він.

Водночас нардеп вказав на велику кількість всередині України маніпулятивних атак, з якими центр ніяк не боровся.

"У нас переважають інфоатаки, які, на жаль, на мою думку, загрожують національній безпеці, бо розхитують суспільство, людей, країну. І в країні, що воює, ми не можемо не перейматися цим питанням. До слова, і законопроект, який націлений на боротьбу проти ботоферм і анонімних фейкометів (№ 9223), одразу був масовано маніпулятивно атакований із залученням тих же ботоферм. На жаль, і багато людей, які не причетні до діяльності цих ботоферм, піддаються маніпулятивним впливам і допомагають поширювати брехню, некоректні інтерпретації. Це якраз стосується протидії поширенню дезінформації, яка загрожує національній безпеці", - додав він.

Мазурашу наголосив також на тому, що відсутність належної роботи у напрямку протидії дезінформації негативно впливає і на бойовий дух захисників України.

"Взагалі, є проблеми, коли в публічній площині поширюється брехня і маніпуляції, це завжди неприємно. Але одна справа, коли «сусід на сусіда написав, що той вкрав курочку», і вони потім собі розбираються. І зовсім інша справа, коли це стосується того, що загрожує нашій державі, коли вкидають усілякі такі маніпулятивні речі, які масово впливають на настрої людей, певною мірою навіть на обороноздатність, бо ці атаки нерідко чіпляють і наших Захисників, тобто впливають не найкращим чином на їх настрої. Їм і так важко, коли вони там, ризикуючи здоровʼям і життям, боронять Вітчизну, а тут їм вкладають у вуха про якісь "владні зради", - це, зрозуміло, не найкращим чином позначається на їх боєздатності", - додав він.

Нардеп також розкритикував ситуацію, за якої Лисенко після отримання посади заступника директора НАБУ не допустила до роботи журналістку Ольгу Комарову, яка здобула перемогу у відкритому конкурсі.

"Якщо вона причетна до того, що людина, яка пройшла прозоро конкурс на посаду і була незрозумілим чином "перекреслена" і не змогла стати до роботи, то це протилежно тому, чим мало б займатися НАБУ та антикорупційні органи, мені видається", - констатував він.

Резюмуючи, Мазурашу підкреслив, що основне завдання Центру протидії дезінформації має полягати в тому, щоб, не допускаючи наступу на свободу слова, рішуче боротися проти маніпуляцій і брехні у публічній площині.