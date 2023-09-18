В Раді розкритикували Гетманцева за ставлення до платників податків

"Так, щоби голова комітету контролював кожний крок податкової, знав всю інформацію, достеменно говорив, кого перевіряти, кого не перевіряти, як перевіряти, що робити, який має мати вплив, у тому числі і використовуючи політичні всі ці розборки, податкова - апріорі, мені здається, кримінальна відповідальність, і колись вона його наздожене", - заявила вона.

Нардеп також розкритикувала Гетманцева за зневажливе ставлення до платників податків.

"Людина, яка замішана в багатьох-багатьох процесах, апріорі не може бути головою комітету. Бо він сповідує свої інтереси і відчуває смак цього. А цього не повинно бути взагалі. Має працювати просто професійна людина, яка досконало знає ці всі процеси, для того, щоб їх покращувати", - наголосила Южаніна.

Крім того, Южаніна сумнівається в ефективності й прозорості втручання комітету в регулювання грального бізнесу, в тому числі через можливий конфлікт інтересів його голови.

"Мені здається, що він тільки вдає вигляд, що він намагається врегулювати якусь рівність і конкурентність у цьому середовищі. Я не знаю, як зараз у нього складається з лотерейним бізнесом, який у свій час заміняв абсолютно всі види ігорного бізнесу", - підсумувала вона.