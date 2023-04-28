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У Раді пропонують відновити експорт вугілля та газу

Фото: Андрій Герус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Завдяки частковому експорту вугілля та газу Україна може залучити додаткові ресурси для відновлення енергосистеми після масованих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Верховної ради з питань енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса.

"Якщо у нас дещо ускладнилося питання з експортом електроенергії, а накопичено вугілля більше, ніж було на цю дату минулі два роки, можливо, є сенс дозволити у певних лімітах експорт вугілля. І це теж буде ресурсом для відновлення. Можливо, навіть у якихось лімітах дозволити і експорт газу", - сказав він.

За його словами, Міністерство енергетики має проаналізувати ситуацію, наскільки вона в таких умовах "буде контрольована та стабільна перед наступним опалювальним сезоном".

Герус також додав, що зараз запас вугілля в Україні перевищує 1,2 млн тон, що більше, ніж в той же самий час у 2021 та 2022 роках.

Нагадаємо, раніше Герус заявляв, що Україні потрібно понад $1 мільярд на відновлення енергосистеми.

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Андрій ГерусГаз