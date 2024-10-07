У Раді наполягають на подальшому розширенні умов "єОселі" для ВПО

Вона зазначила, що останні зміни у державній програмі "єОселя", які днями анонсував Уряд і які направлені на підвищення доступності її умов для ВПО, стосуються лише збільшення віку житла, яке можуть придбати переселенці. Позитивний момент в тому, що їм дозволили купувати житло на вторинному ринку по всій території України - йдеться про житло віком до 10 років замість трьох, якщо воно було прийнято в експлуатацію за умови надання експертного звіту, що означене житло відповідає Державним будівельним нормам та придатне для проживання.

"Збільшення віку житла до 10 років замість трьох - безумовно значно розширює можливості людей, які були змушені залишати свої домівки, рятуючись від обстрілів і окупації. Річ у тім, що купувати житло на первинці означає необхідність чекати, поки його побудують. Натомість, вторинний ринок означає можливість вирішити житлове питання переселенців вже сьогодні. Більше того, слід враховувати, що вторинка подекуди доступніша з точки зору вартості", - наголосила Шуляк.

За даними порталу ЛУН, який систематично моніторить ринок первинної нерухомості, об’єктів, які підпадають під умови програми, у Кропивницькому, наприклад, лише два, у Вінниці набереться з десяток, а в Рівному 18. Але якщо піти за межі регіональних центрів, то там ситуація ще більш показова: знайти будинки, які відповідають умовам програми, скажімо в Жмеринці чи Лубнах - місія фактично неможлива, запевнила нардепка.

Втім, за її словами, збільшення віку житла, яке переселенці зможуть купити з допомогою "єОселі", недостатньо для того, щоб вирішення їх житлового питання можна було вважати повноцінним. Також слід зменшити для ВПО розмір першого - з 20% до щонайменше до 15%.

Річ в тім, зазначила Шуляк, за стандартних умов банки просять сплатити від 30% суми іпотеки, "єОселя" дозволяє зменшити внесок до 20%. Однак не завжди – деякі банки одразу просить ті самі мінімум 30%, мотивуючи це тим, що ціна на обрану квартиру вища за допустиму по програмі, або ж платоспроможність потенційного позичальника не переконлива. Крім цього, банк може наполягати на оплаті страхування іпотеки, разової комісії, послуг нотаріуса, відкриття рахунку, переказ коштів на рахунок продавця тощо.

Ще одна необхідна зміна - зменшення для ВПО відсоткової ставки за користування кредитом. На сьогодні кредитна ставка для військових-контрактників, силовиків, вчителів, медиків та науковців становить 3%, а для учасників бойових дій, ветеранів, переселенців та всіх, хто не має власного житла - 7%. Це не зовсім правильно, тож ми наполягаємо на тому, щоб цій категорії позичальників також дозволили користуватись державною іпотечною програмою під 3% річних.

"Підвищення доступності "єОселі" для переселенців не потребує розробки окремого законодавства - все це можна зробити на рівні підзаконних актів, тобто рішення у цьому питання виключно за урядом”, - підсумувала Шуляк.